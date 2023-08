Fale Comigo chega aos cinemas com história de jovens que invocam espíritos

Fale Comigo (Talk To Me) chega aos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (17) trazendo a história de um grupo de jovens que ficam obcecados pela adrenalina de invocar espíritos usando uma mão embalsamada. Até que um deles vai longe demais e liberta terríveis forças sobrenaturais.Para os diretores Danny e Michael Philippou, Fale Comigo é um retrato sobre jovens que não conseguem lidar com seus sentimentos e buscam por válvulas de escape. "A Mia (Sophie Wilde) está tentando enfrentar questões comuns da adolescência - e é por isso que ela não está lidando com o fato de ter perdido a mãe há dois anos. Suas emoções reprimidas causam uma ansiedade constante. E, quando surge a oportunidade de escapar disso experimentando a possessão, mesmo que seja assustador, ela se joga - e adora.".