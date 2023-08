Projeto Obras Comentadas homenageia a compositora Sueli Costa em bate-papo neste sábado (19)

Projeto que discute importantes trabalhos fonográficos da música brasileira, Obras Comentadas homenageia Sueli Costa (1943-2023), que completaria oito décadas de vida neste ano, com um bate-papo especial que resgata grandes sucessos da carreira da compositora mineira. A conversa, com mediação do músico gaúcho Felipe Antunes e participação da atriz, cantora e apresentadora Lucinha Lins e do maestro, pianista, compositor e arranjador Gilson Peranzzetta, acontece neste sábado (19), às 16h, com transmissão gratuita pelo YouTube.Realizado pelo Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, o encontro tem como ponto de partida o álbum Canção Brasileira - Lucinha Lins interpreta Sueli Costa, lançado em 2002. No trabalho, Lucinha interpreta 17 músicas com autoria de Sueli e parceiros, entre elas Jura Secreta e Face a Face, dois grandes sucessos radiofônicos lançados na voz de Simone em 1977, assim como Amor, Amor, registrada por Maria Bethânia no ano anterior. O álbum conta com Peranzzetta no piano acústico, nos arranjos e na regência.O Obras Comentadas, lançado durante o período de isolamento da pandemia de Covid-19, iniciou em julho de 2020 e, desde então, já recebeu nomes como Celso Viáfora, MPB4, Sandra Pêra, Guinga, José Miguel Wisnik, Arthur de Faria, André Mehmari e Leila Pinheiro, além de muitos outros artistas em encontros virtuais que estão disponíveis no YouTube. Interessados em colaborar com a produção do projeto podem participar do clube de assinaturas do canal através do site..