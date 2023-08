Longa tocantinense, O Barulho da Noite é ovacionado em debate na manhã de hoje em Gramado

Na manhã desta quarta-feira (16), o grande destaque do Festival de Cinema de Gramado foi o filme O Barulho da Noite, primeiro longa do Tocantins a participar do Festival. A cada resposta da equipe, jornalistas e críticos de cinema presentes aplaudiam o retorno. A diretora Eva Pereira e a atriz Emanuelle Araújo foram os destaques. Durante o encontro, a diretora comentou que sua busca com o filme é retratar na tela a justiça que gostaria de ter feito na realidade. Já a atriz Emanuelle Araújo abordou a temática do filme, que também trata de abuso infantil. Segundo a atriz, o longa não busca ser bonito, pelo contrário, provoca desconforto no espectador.



Antes de Barulho da Noite, os debates começaram com as equipes dos curtas Remendo e Ela Mora Logo Ali. Sobre Remendo, o diretor Roger Ghil afirmou que a montagem do filme se inspira no caminho das águas, que apresenta diferentes formas (ora líquida, ora gasosa ou sólida). Fabiano Barros e Rafael Rogante, diretores de Ela Mora Logo Ali, abordaram a construção do roteiro, oriundo da vivência de Barros. Segundo eles, o filme busca retratar as dificuldades enfrentadas por mães atípicas que, segundo a direção, são mulheres que abdicam da vida e possuem todos os motivos para serem tristes.

Próximos passos

Na noite desta quinta-feira (17), a 12ª edição do Troféu Cidade de Gramado será entregue para Ingrid Guimarães, durante a programação do Palácio dos Festivais. A honraria é dedicada a nomes ligados à Gramado e ao Festival, contribuindo para o crescimento e divulgação da cidade e do evento.



A noite de sexta-feira (18) será de mais homenagens no palco do Palácio dos Festivais. A produtora Lucy Barreto recebe o Troféu Eduardo Abelin, a atriz Alice Braga será reconhecida com o Kikito de Cristal e a atriz veterana Laura Cardoso recebe o Troféu Oscarito.



Até quinta-feira (17), sempre às 22h30min, a TVE exibe os curtas-metragens gaúchos que participaram da mostra do Prêmio Assembleia. No dia seguinte à exibição, às 17h30min, haverá debates sobre os curtas exibidos no dia anterior, com a presença dos diretores das obras e críticos de cinema.



Além disso, o programa Redação TVE, exibido às 18h30min, conta com entradas ao vivo do Palácio dos Festivais até a sexta-feira (18). Para encerrar a cobertura, no sábado (19), às 21h, será transmitida ao vivo a cerimônia de entrega dos Kikitos para os longas-metragens em competição, em parceria com o Canal Brasil. Para assistir, basta sintonizar a TVE no canal 7.1 ou acompanhar pelo streaming no site da TVE.