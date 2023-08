Gabriela Lery retoma carreira autoral com show neste sábado (19)

A cantautora Gabriela Lery está de volta aos palcos com seu trabalho autoral. Conhecida pela atuação no projeto Mulheres Apaixonadas, pela participação na banda As Aventuras e nas bandas de Viridiana, Lipsen e Rita Zart, Gabriela agora prepara um show para marcar sua retomada à trajetória autoral. A apresentação acontece no sábado (19), às 20h, no Estúdio Sangha (Av. Paraná, 2372), trazendo canções repaginadas, revisitadas e adaptadas para formato solo, com violão, voz e efeitos. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla por valores a partir de R$20,00.A performance será toda registrada em áudio e vídeo, e posteriormente distribuída nos formatos de um EP acústico e de, no mínimo, quatro vídeos completos para YouTube e Instagram. No repertório, a artista apresenta canções de seu último disco, Arquipélago, e também celebra faixas de outros trabalhos e revela algumas canções inéditas. Arquipélago foi lançado em 2020, inteiramente produzido durante o período de distanciamento social. A ideia de criar uma experiência imersiva e interativa para o público dialoga com o lugar que a música ocupa na vida de Gabriela - que, além de artista, também é produtora e educadora musical.Desde a retomada das atividades presenciais, Gabriela esteve engajada em diversos projetos musicais e seu projeto autoral, por sua vez, acabou entrando em hiato. Com apenas dois singles lançados após Arquipélago (Teletransporte, com Nina Nicolaiewsky, e Muito Além, com tiagobello), a artista manteve sua presença nas plataformas de streaming, mas fez poucas aparições nos palcos.