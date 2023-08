Caetano Veloso adia shows na Capital

Por motivo de sáude, foram cancelados os shows que o cantor Caetano Veloso faria em Porto Alegre neste fim de semana, da turnê Meu Coco, no Auditório Araújo Vianna. Com ingressos esgotados, os espetáculos foram adiados por orientações médicas, já que o baiano, de 81 anos, vem apresentando febre e uma forte gripe nesta semana, necessitando de repouso total para recuperação. Segundo a Opinião Produtora, promotora dos shows, novas datas serão anunciadas em breve e todas as entradas adquiridas anteriormente continuarão valendo, sem a necessidade de troca.

Psicanalista lança livro e conduz conferência na Capital

No sábado, o Corpo Freudiano Escola de Psicanálise - Seção Porto Alegre realiza dois eventos com a presença de Sonia Leite. A psicanalista, Doutora em Psicologia Clínica pela Puc Rio de Janeiro, vem lançar seu segundo livro, Ensaios sobre psicanálise e instituições, além de realizar uma conferência na sede da Escola, com o tema Da Instituição à 'Insistuição': sobre a formação do psicanalista. O segundo evento, gratuito, acontece às 10h, na sede do Corpo Freudiano (rua Felipe Camarão, 751). O lançamento do livro, por sua vez, acontece às 19h e terá sessão de autógrafos e mesa redonda com Rosana Coelho e Ana Paula Tibullo, além de participação musical da violinista Maria do Carmo. O evento será na Cirkula (avenida Osvaldo Aranha, 522) e vai ter transmissão também pelo canal da Livraria no YouTube.

Cancioneiro celta no Ecarta Musical

Show Noite Celta acontece neste sábado, às 18h, com entrada franca

Neste sábado, às 18h, o grupo Avalon traz a música celta ao projeto Ecarta Musical. O show Noite Celta tem entrada franca e leva ao palco da Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943) o grupo formado por Tales Melati (gaita de fole e tin whistle), Cândido de Castro (percussão), Renata Bernardino (fiddle e vocal) e Marina Gimenez (piano) - todos se apresentando vestidos com indumentária típica. No repertório, polcas, slip jigs, double jigs, reels, hornpipes e canções populares oriundas de países como Irlanda, Escócia, País de Gales, Bretanha (na França) e Galícia (na Espanha). Atualmente as músicas folclóricas irlandesa e escocesa são as que mais se aproximam do cancioneiro celta original. Além dos espetáculos, o grupo também realiza estudos, pesquisas e viagens sobre o tema.

Coletânea em vinil com lançamento no Gravador Pub

Neste sábado, às 17h, o Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22) vira palco para o show coletivo de lançamento do disco Variações - Porto alegre 2023, que reúne um conjunto de artistas do Sul do País. A entrada é gratuita. Variações - Porto Alegre 2023 é uma coletânea de artistas contemporâneos, que têm Porto Alegre como catalisador comum dessas sonoridades distintas, um lugar onde a obra desses músicos circula, influencia e é influenciada. Com todas as canções sendo lançadas pela primeira vez em vinil, representa artistas também focados em amplificar sua mensagem por outros formatos, mostrando que se produz música autoral, em português, com sotaques próprios.

Gabriela Lery e a retomada do trabalho autoral

Cantautora se apresenta neste sábado no Estúdio Sangha

A cantautora Gabriela Lery está de volta aos palcos com seu trabalho autoral. Conhecida pela atuação no projeto Mulheres Apaixonadas, pela participação na banda As Aventuras e nas bandas de Viridiana, Lipsen e Rita Zart, Gabriela agora prepara um show para marcar sua retomada como compositora. A apresentação acontece no sábado, às 20h, no Estúdio Sangha (Av. Paraná, 2372), trazendo canções repaginadas, revisitadas e adaptadas para formato solo, com violão, voz e efeitos. Ingressos no Sympla, a partir de R$20,00. A performance será registrada em áudio e vídeo, e posteriormente distribuída nos formatos de um EP acústico e de, no mínimo, quatro vídeos completos para YouTube e Instagram. No repertório, a artista apresenta canções de seu último disco, Arquipélago, e também celebra faixas de outros trabalhos, além de revelar algumas canções inéditas.

