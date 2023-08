Sedac promove celebrações do Dia do Patrimônio Cultural neste fim de semana

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) promove, no sábado (18) e no domingo (19), as celebrações do Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Com o tema Cultura e Cidadania, a quinta edição do evento vai contar com mais de 270 atividades em 118 municípios do Rio Grande do Sul - são apresentações artísticas, oficinas, palestras, visitas a prédios históricos e ações de educação patrimonial.



Com objetivo de fortalecer o protagonismo, a transformação e a partilha de conhecimentos culturais, as comemorações do Dia do Patrimônio deste ano buscam destacar a diversidade cultural dos municípios gaúchos, a participação cidadã e o direito de acesso às manifestações. As atividades também vão oportunizar uma reflexão sobre a história e vão fortalecer os laços culturais entre as comunidades, além de apoiar a economia local, contribuir para a criação de espaços de convivência e promover o desenvolvimento sustentável.



Nesta edição, a novidade do projeto é o Passaporte Dia do Patrimônio que tem o objetivo de estimular a visitação aos espaços culturais da cidade durante o evento. O visitante poderá pedir um passaporte, de forma gratuita, em qualquer uma das instituições que integram a programação. O passaporte servirá para as instituições registrarem as visitas, e os participantes que acumularem pelo menos cinco carimbos, serão premiados com um brinde. Serão distribuídos kits culturais de acordo com a quantidade de carimbos e de locais visitados.



Em Porto Alegre, a programação do Dia do Patrimônio ainda vai contar com um cortejo que contempla e conecta espaços importantes do Centro Histórico da capital, e que poderão ser visitados no dia 20 de agosto, domingo, com a mediação de um guia. O percurso terá como ponto de partida o Teatro de Arena, na Escadaria da Borges, às 17h, e segue por mais sete instituições vinculadas à Sedac, finalizando o passeio na Casa de Cultura Mário Quintana (CCMQ). A atividade é gratuita, não há necessidade de inscrição prévia e o visitante pode levar seu animal de estimação.