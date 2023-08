Jovens mbyá-guarani da Retomada Ka'Aguy Porã apresentam espetáculo inédito no Theatro São Pedro

Resultado de uma parceria iniciada em 2017 entre o Conjunto Musical La Digna Rabia e o Coral Araí Ovy, composto por jovens mbyá-guarani da Retomada Ka'Aguy Porã, o espetáculo musical Sementes da Retomada será apresentado pela primeira vez ao público nesta sexta-feira (18), às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). O evento gratuito faz parte da programação do Festival Avante, que acontece em 11 e 12 novembro, na Capital. Os ingressos podem ser trocados mediante doação de 1kg de alimento não perecível, na recepção do Multipalco Theatro São Pedro de segunda a sexta das 13h30min às 18h.Localizada na cidade de Maquiné/RS a comunidade mbyá-guarani teve apoio do La Digna Rabia em diferentes iniciativas na defesa de seus territórios ancestrais, o que resultou em uma relação especial. Após diversas ações bem-sucedidas realizadas em conjunto ao longo dos anos, a parceria entre o grupo musical e o coral evoluiu para um projeto coletivo que busca misturar sonoridades construindo um diálogo intercultural entre esses distintos universos étnicos e musicais.O primeiro fruto dessa relação entre o Conjunto Musical La Digna Rabia e o Coral Araí Ovy foi o EP Sementes da Retomada, lançado em 2021, com seis faixas, cinco delas de autoria de Romário Werá Xunum, coordenador do coral, com arranjos e produção de Arthur de Faria. O documentário de mesmo nome, dirigido pelo cineasta Marcelo Curia, acompanha o processo de construção do trabalho, ao mesmo tempo em que retrata a vida da comunidade mbyá-guarani.Mostrando as distintas sonoridades que compõem o trabalho de ambos os grupos artísticos, essa experiência inédita será apresentada ao público gaúcho em uma fusão de culturas e ritmos. Dividido em dois atos, o Conjunto Musical La Digna Rabia abrirá as apresentações, em seguida, os artistas principais da noite sobem ao palco: com sua formação composta por jovens mbyá-guarani, o Coral Araí Ovy trará à plateia a sua herança cultural através de harmonias vocais.