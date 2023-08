Tributo a Tim Maia sobe ao palco do Teatro do Sesc neste sábado (19)

Neste sábado (19), às 20h, o Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665) recebe o show Especial Tim Maia, com Vagnotreta e banda. Durante 90 minutos, o artista que popularizou o funk, o black e o soul no Brasil é homenageado com alguns de seus principais clássicos, que continuam a fazer sucesso. Os ingressos podem ser adquiridos no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Sesc Alberto Bins ou no site da casa, por valores a partir de R$ 20,00. Compreendendo todas as fases da longa carreira do "síndico" da música no País, o artista gaúcho Vagnotreta se junta a Hamilton Pereira (guitarra), Gilberto Oliveira (contrabaixo), Gabriel Soares (bateria), Rai Trecha (teclado), Willians Braz (trompete) e Alexandre Salum (trombone) para trazer à tona todo o balanço e a cadência da obra de Tim Maia. No repertório, clássicos como Gostava tanto de você, O descobridor dos sete mares, Não quero dinheiro e muito mais.