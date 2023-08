Publicação Indígena Bilíngue é lançada em Porto Alegre neste sábado (19)

O impresso Teko Jexauka - ensinando nosso modo de ser (Riacho, 32 páginas, R$10,00) reúne apalavrares da oralidade, desenhos, fotos e colagens do trânsito no tempo e nos territórios da Tekoa Mymba Roka e Tekoa Yv'a (SC) e Maquiné (RS). O lançamento da publicação acontece no sábado (19), às 9h, na Banca do Meio da FAE - Feira dos Agricultores Ecologistas (Banca do Meio: Rua José Bonifácio). A atividade começa com a presença do autor Daniel Kuaray Papa e continua às 10h com roda de mate e troca de ideias. A publicação bilíngue português/guarani estará disponível para a venda no site do selo Riacho e Ombu (em formato digital) e na livraria Via Sapiens (Porto Alegre) e Banca Tatui (SP).Na parceira do artista Daniel Kuaray Papa, com liderança espiritual, jovens da aldeia e escola da comunidade, a publicação-ponte compõe parte de uma caminhada na tradução de saberes junto a Dani Eizirik e Gabi Bresola, olhares sobre a educação autônoma e a arte guarani na cultura contemporânea.Perspectivas sobre educação, arte, saúde, território. Tradução de saberes. O trabalho resulta de uma caminhada de criação coletiva e participativa, com imagens multiplas e transcrição da oralidade, encontros, desenhos e registros fotográficos junto a jovens da aldeia entre 2019 e 2023. A frase Teko Jexauka que dá título ao impresso primeiro foi traduzida como "mostrando o cotidiano da aldeia" e depois "ensinando nosso modo de ser". Na última noite do projeto os realizadores começaram a entender Teko Jexauka como "o próprio estado de abertura", "a cultura de se abrir para o novo", "o encontro como processo de transformação". O texto inclui ainda um pequeno glossário e um guia de como ler as palavras guarani mbya.