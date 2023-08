Sergio Rodríguez apresenta diálogo entre arte urbana e HQs em exposição na Calafia Art Store

A Calafia Art Store (Rua Gen. Couto de Magalhães, 439) recebe a mostra Rotina Abstrata, de Sergio Rodríguez. A exposição traz uma série de 14 pinturas em acrílica sobre tela dialogando com dois conjuntos de desenhos em pequenos e médios formatos com uma narrativa urbana inspirada na linguagem das HQs. Na sexta-feira (18), das 19h às 22h, acontece o coquetel de abertura e a visitação ocorre gratuitamente até o dia 16 de setembro. Os trabalhos em pintura são um aprofundamento da pesquisa do artista que, desde 2004, trabalha abstrações a partir da estética e das vivências urbanas. Nelas, Rodríguez abre mão dos modelos tradicionalmente utilizados pela arte urbana, como a representação figurativa e sua rápida repetição, para refletir sem pressa sobre a composição das formas, a intenção das peças e o que elas representam "na busca de sentidos subjetivos", como explica o artista.Em grandes dimensões, as pinturas parecem criar o ecossistema ideal para apresentar o conjunto de 56 desenhos chamado Catálogo Espacial, uma série de pequenos formatos produzida desde 2016, que, entre desenhos figurativos, "quase desenhos" e abstrações, forma um cenário e uma narrativa insuspeita. Por sua vez, a série Esquina Desencontrada conta com sete desenhos figurativos inspirados nos quadrinhos que retratam uma panorâmica do ambiente de caos urbano, com seus personagens, violência, poesia e muita ironia.