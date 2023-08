Exposição Casas do Mal leva a fotografia de terror ao Café Mal Assombrado

O Café Mal Assombrado (Fernando Machado, 513) recebe, a partir desta sexta-feira (18), a exposição fotográfica Casas do Mal, de Marcelo Bertani. A abertura será na sexta-feira, em evento que acontece das 18h às 22h. A visitação acontece até dia 30 de setembro, de terças-feiras a domingos, das 14h às 20h.



Com curadoria de Luciana Vicente, Casas do Mal exibe uma série de fotografias - 5 grandes ampliações e 20 médias - de moradias isoladas e abandonadas que chamaram a atenção de Marcelo Bertani em suas caminhadas noturnas por diferentes cidades do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Leitor e cinéfilo do gênero terror, horror e fantasia, o fotógrafo buscou captar aspectos fantasmagóricos das casas.



Bertani une arte, fotografia e algo de sobrenatural. Para isso, usa câmera digital e trabalha com longa exposição, sendo o resultado pretendido os efeitos e as distorções do tema eleito. O surreal e o abstrato são conquistados no momento do registro da fotografia, sem manipulação digital posterior, com o domínio do tempo de abertura do obturador e o movimento da câmera como um pincel, para marcar as luzes e as cores sobre o censor.



Cada imagem oferece possibilidades de se deparar com sombras, fantasmas, espectros, criaturas, que não se revelam ao primeiro olhar, mas na sua contemplação. O trabalho com a luz e a sua ausência são elementos essenciais para transfigurar o que é visto, remetendo à necessidade de dar tempo ao que se desconhece.