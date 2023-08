O jazz instrumental da Brum Big Band

Neste sábado, às 20h, e domingo, às 19h, a Brum Big Band apresenta no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) a formação das grandes bandas de jazz, imprimindo seu estilo brasileiro e tendências contemporâneas no repertório e alargando o conceito tradicional das grandes orquestras. No sábado, o show ocorre às 21h, e, no domingo, às 19h. Os ingressos custam valores a partir de R$ 50,00, disponíveis na plataforma Sympla. Fundada pelo guitarrista e compositor Lucas Brum, a Big Band interpreta temas originais e de nomes, como Duke Ellington, Joe Handerson, Sammy Nestico, Thad Jones, João Bosco e Tom Jobim, entre outros. A reunião de 16 músicos da nova geração, de diversos estilos e formações, resulta na criação de uma sonoridade fresca e cheia de vida.

Salvador Dalí em formato circense

Dalí é um espetáculo circense livremente inspirado no universo de um dos maiores ícones da arte surrealista em todo o mundo. Números clássicos circenses - duo acrobático, contorção, perna de pau, parada de mão, tecido, roda cyr, trapézio, malabares e parkour - servem de trampolim para recontar a vida e a obra de Salvador Dalí, mestre do surrealismo no século XX. Nessa história, entram personagens que marcaram a trajetória do pintor e escultor, entre elas a esposa e musa inspiradora Gala Éluard Dalí e o poeta Federico García Lorca. O espetáculo acontece nesta sexta-feira e sábado, às 19h, no Teatro Glênio Peres (av. Loureiro da Silva 255). A entrada é franca e tem distribuição de ingressos no Memorial da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, das 8h30min às 18h, até a data dos espetáculos.

Música de Cinema na Casa da Ospa