OSPA apresenta nova versão do espetáculo Música de Cinema neste fim de semana

O espetáculo Música de Cinema volta à programação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) neste fim de semana. Nesta edição, o público foi convidado, pelas redes sociais, a escolher as trilhas sonoras que serão executadas pela Orquestra na Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1501). Sob regência do maestro e diretor artístico da OSPA, Evandro Matté, o concerto terá a participação da atriz e cantora Fera Carvalho Leite, dos solistas Mariel Motta e Juliano Quites, além das participações especiais da bailarina Gabriella Castro e do Coro Sinfônico da OSPA. As sessões serão realizadas no sábado (19), às 17h, e no domingo (20), às 18h. Os ingressos já estão esgotados para os dois dias.O espetáculo Música de Cinema é apresentado pela OSPA há vários anos. Ao contrário dos concertos tradicionais da OSPA, esta apresentação traz iluminação cênica e um telão com projeções de trechos de filmes. A edição mais recente, realizada em 2022, pode ser assistida integralmente pelo canal da OSPA no YouTube. Em 2023, o concerto será apenas para o público que estiver na Casa da OSPA, sem a transmissão ao vivo. A cada edição do Música de Cinema, novas trilhas sonoras ganham uma roupagem sinfônica. Para a próxima apresentação, o público votou nas músicas que mais gostaria de ouvir, escolhendo os temas de Harry Potter, Star Wars e O Poderoso Chefão. O maestro Evandro Matté acrescentou ao programa grandes sucessos dos anos 1950 e 1960, como uma versão remixada dos clássicos westerns The Good, the Bad and the Ugly e For a Few Dollars More, de Ennio Morricone, Os Homens Preferem as Loiras e Cantando na Chuva, que terá a participação da premiada bailarina Gabriella Castro no sapateado.