Como Larissa Manoela, Bruna Marquezine teve conflitos financeiros com a mãe

Agência Estado

Atritos por causa da carreira de atores mirins não são exclusividade de Larissa Manoela. Há quase um ano Bruna Marquezine já tinha compartilhado que também teve muitos conflitos com a mãe por questões financeiras - e agora internautas recuperaram o vídeo.Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, ela disse que os problemas intensificaram quando ela completou a maioridade e queria mais autonomia para tomar decisões de carreira. A visão da filha preocupava a mãe e, segundo Marquezine, chegou a abalar o relacionamento delas."A gente começou a brigar muito quando eu fiz 18 anos", disse a atriz. Ela explicou que as razões da mãe eram nobres e partiam de uma mentalidade diferente da dela: com foco em garantir estabilidade financeira para Marquezine através do trabalho."Era muito difícil para ela eu falar 'eu não vou fechar tal contrato' ou 'não vou fazer tal campanha porque não tem a ver comigo, porque isso não tem a ver com o que eu quero para o meu futuro'", contou. Enquanto isso, as decisões da mãe eram baseadas no pensamento de que as oportunidades permitiram conforto no presente para Marquezine - e até aposentadoria precoce no futuro.A busca por independência e os atritos provocaram uma separação temporária na família e Marquezine chegou a sair de casa. Mas a ruptura não durou muito tempo. Com frequência, ela jantava na casa da mãe e acaba ficando por lá mesmo, com os ânimos menos exaltados.A situação de Larissa Manoela é bem mais complicada. Em entrevista recente ao Fantástico ela fez diversas revelações sobre a forma como os pais administravam o dinheiro dela, inclusive com acusação de abuso financeiro. Os pais rebatem as declarações.