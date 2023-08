Brum Big Band retorna ao Espaço 373 para duas noites de jazz instrumental neste fim de semana

Neste sábado (19), às 20h, e domingo (20), às 19h, a Brum Big Band apresenta no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) a formação das grandes bandas de jazz, imprimindo seu estilo brasileiro e tendências contemporâneas no repertório e alargando o conceito tradicional das grandes orquestras. No sábado, o show ocorre às 21h, e, no domingo, às 19h. Os ingressos custam valores a partir de R$50,00, disponíveis na plataforma Sympla. Fundada pelo guitarrista e compositor Lucas Brum, a Big Band interpreta temas originais e de nomes, como Duke Ellington, Joe Handerson, Sammy Nestico, Thad Jones, João Bosco e Tom Jobim, entre outros.A reunião de músicos da nova geração, de diversos estilos e formações, proporciona energia e entusiasmo às músicas. Cada um dos 16 instrumentistas soma na criação de uma sonoridade fresca e cheia de vida. Integram a Big Band os artistas Cleômenes Júnior (alto 1/flauta), Augusto Santos (alto 2), Ronaldo Pereira (tenor 1), Daniel Szuchman (tenor 2), Ricardo Ramires (barítono), Renato Dall Ago (trompete 1), Rodrigo Campos (trompete 1), Bruno Silva (trompete 2), Eliézer Moreira (trompete 3), Fran Camargo (trompete 4), Guilherme Camargo (trombone 1), Lucas Oberdan (trombone 2), Lilian Ferrari (trombone 3), Marco Antônio (tuba), Gabriel (tuba), Aline Araújo (piano), Mateus Albornoz (baixo) e Bruno Braga (bateria).