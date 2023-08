Gravador Pub recebe show de lançamento de disco que reúne vozes de gaúchos

Neste sábado (19), às 17h, o Gravador Pub (Rua Conde de Porto Alegre, 22) vira palco para o show coletivo de lançamento do disco Variações - Porto alegre 2023 que reúne um conjunto de artistas do sul do país, trazendo novas canções com sotaque gaúcho para o cenário musical. A entrada é gratuita.



Variações - Porto Alegre 2023 é uma coletânea de artistas contemporâneos, provenientes do Sul do Brasil. Em comum, Porto Alegre funciona como catalisador dessas sonoridades distintas, um lugar onde a obra desses músicos circula, influencia e é influenciada.



Com todas as canções sendo lançadas pela primeira vez em vinil, representa artistas também focados em amplificar sua mensagem por outros formatos. Mostrando que se produz música autoral, em português, com sotaques próprios.