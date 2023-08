130 anos após a estreia, OSPA remonta a opereta Os Bacharéis, de João Simões Lopes Neto

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) fará uma nova montagem do espetáculo Os Bacharéis, escrito pelo regionalista João Simões Lopes Neto há quase 130 anos e que por muito tempo ficou esquecido. A nova versão estreia em 2 de setembro, na Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1.501), e depois a Orquestra viaja a Pelotas para uma sessão no Auditório do Sicredi (Av. Dom Joaquim, 1087), em 8 de setembro. A venda de ingressos para Porto Alegre inicia às 12h desta quarta-feira (16). Em Pelotas, haverá a distribuição de ingressos mediante a doação de 4 litros de leite a partir de 28 de agosto.Os Bacharéis é uma comédia-opereta, ou seja, uma forma de arte que conjuga o texto falado com o canto e deriva da ópera, que explora unicamente o canto. No Brasil, o gênero artístico estava muito em voga no final do século 19 e combinava ritmos brasileiros aos europeus. Nas operetas, o texto descontraído frequentemente recorre ao humor como ferramenta de crítica social. Em Os Bacharéis, o alvo dos autores foi a hipocrisia e os costumes conservadores da sociedade pelotense, ainda que o texto não esteja situado em um local ou um tempo específicos. Usando o pseudônimo Serafim Bemol, o pelotense Simões Lopes Neto dividiu a autoria de Os Bacharéis com o conterrâneo e cunhado José Gomes Mendes, que assinava como Mouta Rara. Já a parte musical de Os Bacharéis coube a Manoel Acosta y Oliveira, um músico negro e estrangeiro que, a despeito do preconceito vigente no Brasil pós-abolição, teve prolífica e elogiada atuação como violoncelista, regente e compositor em todo o país. O diretor artístico e maestro da OSPA, Evandro Matté, aponta que a montagem está inserida em um crescimento da produção operística tanto na programação da OSPA, quanto em todo o Rio Grande do Sul. Escrita por dois autores gaúchos, Os Bacharéis tem como diferencial suas raízes locais. Após a estreia de sucesso, em 23 de junho de 1894, no Theatro Sete de Abril, em Pelotas, o espetáculo foi reencenado em algumas ocasiões, mas eventualmente caiu no esquecimento. Em 2005, um extenso trabalho de pesquisa possibilitou nova montagem. Cláudia Antunes pesquisou as partituras e os documentos originais, Márcio de Souza reconstituiu as partituras que haviam sido parcialmente perdidas e Élcio Rossini adaptou o texto e assinou a direção.