Semana do Povo da Rua terá sessão gratuita do documentário Cidadãos da Rua: Eles têm voz nesta quarta (16)

A Semana do Povo da Rua, que acontece de 16 a 19 de agosto, terá sessão gratuita e roda de debate do documentário Cidadãos da Rua: Eles têm voz. O longa, idealizado pela ONG Centro Social da Rua e com direção de Tatiana Sager, abre a programação do projeto que visa trazer ao foco a questão das pessoas em situação de rua. O filme será exibido na quarta-feira (16), às 14h, na Escola Porto Alegre (Rua Washington Luiz, 203), com entrada gratuita. O longa documental mostra a trajetória de cinco pessoas que se encontram em situação de rua em Porto Alegre: um idoso, uma transexual, um jovem, um homem e uma mulher. O objetivo é dar luz a uma realidade delicada, de cidadãos que querem sair desta condição, mas sozinhos não conseguem encontrar o caminho.O projeto é inspirado na pesquisa amostral realizada pela ONG em dezembro de 2020, no primeiro ano de pandemia. Na ação, mais de 800 pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social da capital foram entrevistadas, dando um panorama mais atual deste cenário.A Semana do Povo da Rua ainda conta com outras ações, como um debate sobre aporofobia e o cumprimento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, com Paulo Escobar, sociólogo e integrante da equipe do Pe. Julio Lancelotti; Passa e Repassa/Ufrgs; e Edison Campos e Cícero Adão Gomes. O debate acontece na quinta-feira (17), às 14h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do RS (Praça Mal. Deodoro, 101).Seguindo as atividades, o projeto ainda promove uma mostra de arte e cultura da Pop Rua; uma caminhada pelo Centro Histórico; e a entrega de uma carta ao Gabinete do Prefeito, na sexta (18), às 10h, Largo Zumbi dos Palmares (Av. Loureiro da Silva, 730).E no último dia de atividades, o sábado (19) traz uma celebração inter-religiosa, às 10h, na Catedral Metropolitana (rua Duque de Caxias, 1047).