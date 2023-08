Caetano Veloso retorna a Porto Alegre para show da turnê Meu Coco

Caetano Veloso desembarca em Porto Alegre neste fim de semana para trazer novamente sua turnê Meu Coco ao palco do Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685). Os shows acontecem no sábado (19), às 21h, e no domingo (20), às 20h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 180,00. O repertório do show apresenta as canções do mais recente disco de inéditas do cantor e compositor baiano, homônimo à turnê. Caetano canta músicas como Meu Coco e Sem Samba Não Dá, além dos grandes sucessos de sua carreira.