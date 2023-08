Ana Cañas canta Belchior em show no Opinião

Nesta sexta-feira (18), às 21h, Ana Cañas apresenta no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) o show Ana Cañas Canta Belchior, vencedor do Melhor Show do Ano de 2022 pela APCA. Além de clássicos como Como Nossos Pais, Sujeito de Sorte e Velha Roupa Colorida, a artista apresenta ao público uma canção inédita de Belchior, chamada Um Rolê no Céu, dada de presente a ela pelos filhos do compositor. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 60,00.O projeto Ana Cañas Canta Belchior, iniciado durante a pandemia, nasceu com a ideia de uma live única e transformou-se em álbum, DVD e uma turnê integralmente dedicados à obra do compositor cearense. O show já passou por mais de 100 palcos pelo Brasil e segue encantando plateias emocionadas por onde passa.