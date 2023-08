Ocidente Acústico recebe novo álbum de Miguel Veleda nesta quinta (17)

Nesta quinta-feira (17), às 21h, o Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) vira palco para o músico Miguel Veleda apresentar uma prévia do seu novo álbum Águas, que será lançado em novembro. Os ingressos para o show estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 25,00.Porto-alegrense, Miguel Veleda é músico e compositor e, com apenas três anos de carreira autoral, o artista tem mais de 300.000 streamings no Spotify. O próximo trabalho de Veleda está previsto para novembro deste ano, trazendo na essência, uma veia socioambiental. Chamado Águas, o disco promove ações de conscientização para a preservação das águas locais e também ações solidárias em todos os eventos e lançamentos. O trabalho de Veleda tem como norte estático o Surf Groove - uma mistura de reggae, rock e soul - trazendo solos improvisados e shows sempre diferentes e inovadores. A banda conta com mais 4 membros tocando baixo, bateria, teclados e guitarra. As suas maiores influências musicais são Stevie Wonder, Sublime, Charlie Brown Jr., Tom Misch, Rita Lee e Djavan.