Mundo do Violão apresenta Suíte Picnic, uma das obras mais relevantes para o instrumento em todo o mundo

Uma das obras mais importantes escritas para violão no século XX, Suíte Picnic, é a atração de mais uma edição do Mundo do Violão, série de nove shows e concertos, que está levando ao palco do Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1028) o melhor da produção violonística mundial. O concerto acontece nesta quinta-feira (17), às 20h, e tem ingressos à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 17,50. Composta por Claude Bolling (1930-2020), Suíte Picnic faz parte de uma série de suítes que este compositor, arranjador e pianista francês produziu no final do século XX, sempre unindo o jazz ao erudito, com grande sensibilidade. Suas suítes se tornaram muito populares em todo o mundo, sendo, até hoje, interpretadas por diferentes grupos. Seu disco da Suíte para Flauta e Jazz Piano, interpretada por ele ao lado do flautista Jean Pierre Rampal, chegou a vender 1 milhão de cópias ao redor do mundo. Após o sucesso desta obra, Claude Bolling seguiu compondo diferentes obras unindo o jazz ao erudito, dedicando-as a importantes instrumentistas como Yo Yo Ma, Pinchas Zukerman e Maurice Andre.