Clássicos de Bocelli sobem ao palco do Teatro do Bourbon Country neste domingo (19)

Amazing Tenors Sings Bocelli traz três jovens e já renomados tenores interpretando as músicas que marcaram a carreira de um dos maiores e mais populares tenores da história da música, Andrea Bocelli. Em Porto Alegre, o show acontece no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), no domingo (19), às 21h. Os ingressos estão à venda no uhuu.com, por valores a partir de R$ 70,00.Com arranjos criados exclusivamente para a ocasião, Henrique Moretsohon, Murilo Trajano e Paulo Paolilo se juntam a uma orquestra que toca sucessos da música italiana. No repertório estarão presentes canções clássicas da Itália, como Canto della Terra, Granada, Cinema Paradiso entre outras, se aliam aos clássicos de Bocceli como Vivo Per Lei, Com Te Partirò, além dos famosos boleros, tangos e temas de filmes também eternizados pela doce e potente voz de Bocelli.