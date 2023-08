Centenário de Millôr Fernandes é comemorado nesta quinta (16) na Sala Álvaro Moreyra

Esta quinta-feira, 16 de agosto de 2023, é marcada pelo centenário de nascimento de Millôr Fernandes, o desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, tradutor e jornalista. Nesse dia, o escritor Breno Serafini, o psicanalista Abrão Skavutzky e o cartunista Santiago celebram Cem anos de humor do nosso amigo Millôr, num bate-papo descontraído sobre a obra do Guru do Meier. O encontro acontece na Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307), às 19h. A entrada é franca.Millôr Fernandes nasceu em 1923, no Rio de Janeiro. Foi um dos mais importantes e influentes artistas do humor no Brasil, ganhando destaque por sua irreverência, ironia e crítica social presentes em textos, charges e peças teatrais. Na década de 1960, conquistou notoriedade por suas colunas de humor em publicações como Veja, O Pasquim e Jornal do Brasil, que se tornou um marco do humor e da contestação política durante o regime militar no Brasil.Breno Serafini é autor de Millôres dias virão (Libretos Editora, 2013) resultado de um mergulho na obra do instigante multiartista, falecido em 2012. Ilustrado por citações de Millôr, o livro proporciona uma aproximação ao homem e a uma parcela pouco lembrada de sua obra: as crônicas publicadas nas revistas Istoé e Istoé/Senhor durante o período de redemocratização do país. O autor faz uma análise da obra do multiartista, estabelecendo uma contextualização histórica mais ampla e as relações entre humor, arte e papel do intelectual.Os temas abordados compõem um quadro que permite examinar as formas com que se dá a leitura da realidade, em que, por trás de um discurso por vezes escrachado, por vezes sério, desponta com extrema ironia uma crítica dos fatos políticos e culturais de nosso tempo, desnudando um conjunto de características fundantes do homem, não apenas brasileiro, mas universal.