'Tia Virgínia' é aplaudido em cena aberta e emociona o público em Gramado

Igor Natusch, especial de Gramado

A exibição do longa-metragem Tia Virgínia, ocorrida na noite de domingo (13) no Palácio dos Festivais, provocou reações positivas do público que acompanha o 51º Festival de Cinema de Gramado. Em pelo menos três momentos, o filme de Fabio Meira foi aplaudido pela plateia em cena aberta, e a história de três irmãs que se encontram para a noite de Natal mostrou-se forte candidata a conquistar, pelo menos, a escolha do público na premiação que acontece no próximo sábado (19).

Tia Virgínia traz Vera Holtz no papel principal, interpretando a tia solteira que dá nome ao filme, escolhida pelas outras irmãs (Arlete Salles e Louise Cardoso) para cuidar em tempo integral da mãe, fragilizada pela idade avançada. O filme se passa durante a véspera de Natal, quando a família se encontra para a ceia na antiga casa da família - cenário para uma série de brigas, implicâncias e ressentimentos, frequentemente entrecortados por situações singelas e, não raro, profundamente cômicas. Embora personagens masculinos surjam e tenham importância na trama (como o marido alcoólatra e aéreo de uma das irmãs, vivido por Antonio Pitanga), é a relação entre as irmãs - e a interação delas com a casa, transformada quase em personagem extra - que dita os rumos, não raro surpreendentes, da narrativa.

"É um filme, como As Duas Irenes (obra anterior do cineasta, de 2017), baseado em histórias da minha família. Em um deles, são histórias que ouvi; neste (Tia Virgínia), histórias que vi com os próprios olhos", explicou Fabio Meira, durante debate na manhã de segunda-feira (14). A diferença, segundo ele, é que suas tias são cinco, e tiveram seus traços de personalidade condensados e adaptados nas três irmãs que surgem no filme. "São mulheres que me formaram. Não é à toa que estou no segundo filme sobre elas, e já planejando o terceiro", acrescentou, rindo.

Muito festejada pela atuação, Vera Holtz foi escolhida para o papel de forma quase aleatória: após sugestão do ator Tony Ramos, o diretor Meira encontrou a atriz ao acaso, na escadaria de um teatro, e a convidou no ato para o papel. "Eu mesmo não lembro o que estava fazendo ali (no teatro)", contou Vera, aos risos. "São coisas que parecem coincidências, mas não são", acrescentou Louise Cardoso, também presente à coletiva.

Mas, se é Vera Holtz (um "furacão" em cena, como descreveu o crítico Luiz Carlos Merten, do Estado de S. Paulo) quem domina a cena na tela - ao ponto de já ser candidata óbvia ao Kikito de Melhor Atriz - foi Antonio Pitanga quem roubou a cena na coletiva posterior à exibição. Visivelmente empolgado com a recepção do público, ele pediu licença para quebrar o protocolo, e fez uma fala que tocou o coração cinéfilo de todos os presentes.

"Acho que já estive aqui (no Festival de Gramado) umas 40 vezes, e é sempre como se fosse uma nova estreia para mim. Essa plateia nos afaga de uma maneira tão grande, com uma consciência artística, política, racial... Aqui é a tribuna do cinema brasileiro. (Ser aplaudido em Gramado) é um prêmio, o filme está nascido, parido e aplaudido", disse Pitanga. "O cinema brasileiro tem uma luz imensa. Como me emociona pensar, 'que bom, Pitanga, que há 64 anos você escolheu a carreira certa, fazer cinema!"

Na noite de domingo, também foram exibidos em competição os curtas-metragens A última vez que vi Deus chorar, de Marco Antônio Pereira, e Camaco, documentário de Breno Alvarenga - ambos realizações oriundas do interior de Minas Gerais.