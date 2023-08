Vera Lopes é homenageada em Gramado com a primeira edição do Troféu Sirmar Antunes

Igor Natusch, especial de Gramado

As primeiras homenagens concedidas na programação do 51º Festival de Cinema de Gramado foram entregues na noite de domingo (13). A primeira edição do Troféu Sirmar Antunes foi entregue para Vera Lopes, nome destacado pela trajetória no cinema e no teatro realizados no Rio Grande do Sul. Ao receber a honraria, ela celebrou o "imenso simbolismo" do prêmio, batizado com o nome de um dos principais atores negros da história do cinema brasileiro. "Ele foi o meu padrinho no caminho do cinema", lembrou, emocionada. "Só é possível para nós, pessoas negras, receber um prêmio como esse, para a nossa trajetória, porque há uma comunidade que segura a nossa mão e nos encoraja a contar qualquer história."

O Troféu Leonardo Machado, que tem como objetivo reconhecer ator ou atriz que tenha entregue importante contribuição ao desenvolvimento da arte e da indústria cinematográfica, foi entregue a Clemente Viscaíno. Por sua vez, o Prêmio Sedac/Iecine O Futuro Nos Une foram entregues a Valéria Barcellos, Glênio Póvoas e Jorge Henrique 'Boca'.