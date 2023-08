'Retratos fantasmas', de Kleber Mendonça Filho, faz estreia nacional no Festival de Gramado

Igor Natusch, especial de Gramado

Um dos cineastas brasileiros de maior reconhecimento internacional, Kleber Mendonça Filho escolheu o 51º Festival de Cinema de Gramado para a estreia nacional de seu novo longa, Retratos Fantasmas. O documentário, que gira em torno do fechamento de salas de cinema no centro de Recife (PE), coleciona convites para festivais internacionais de cinema, e é comentado como um dos mais fortes candidatos a representar o Brasil no Oscar do ano que vem. A exibição em Gramado, neste sábado (12), abriu a mostra de longas no Palácio dos Festivais, e teve recepção positiva por parte do público.



O diretor celebrou a possibilidade de voltar a exibir um filme de sua autoria em Gramado, que já recebeu obras anteriores como Aquarius (2012) e Bacurau (2019). "É um festival muito tradicional, tem essa atenção de mídia, e meus filmes não são tão tradicionais assim, então acho que esse choque acaba sendo interessante", afirmou Kleber, logo antes da sessão. Ele também fez questão de frisar o Festival de Gramado como um espaço de integração da cultura brasileira - não apenas do cinema, mas de outras tantas manifestações.



"É um festival no extremo Sul do Brasil, eu sou do Nordeste, e eu acho que essa troca é muito produtiva para uma ideia de País inteiro. Todas as vezes que venho aqui eu lembro muito disso, em especial recentemente, quando houve uma conversa muito estranha sobre separação (refere-se às manifestações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, propondo uma "frente" de estados do Sul e Sudeste). Então, é muito bom eu, um pernambucano, estar aqui na Serra gaúcha, sendo super bem recebido com um filme totalmente do Nordeste", acentuou.



Produzido durante sete anos, Retratos fantasmas tem como fio condutor as próprias memórias afetivas do cineasta, que residiu durante boa parte da vida em um apartamento na região central de Recife - casa, aliás, que foi locação para boa parte de seus filmes. A partir da visão da janela do apartamento de sua família, Kleber reflete sobre o adensamento urbano sofrido pela região. A partir dessa perspectiva, o filme faz um salto para as salas de cinema do centro da capital pernambucana, diretamente afetadas pela descaracterização e mudança de eixo financeiro que afetaram as regiões centrais das grandes cidades brasileiras.



O longa teve sua primeira exibição em maio, no Festival de Cannes, e está na seleção do New York Film Festival (NYFF), que acontece nos meses de setembro e outubro. Ao todo, Retratos fantasmas já recebeu convites para exibição em mais de 30 eventos internacionais de cinema. No Brasil, as sessões de pré-estreia acontecem na próxima semana, com previsão de entrada no circuito nacional no próximo dia 24.



Sintonizado com o sentimento de novos tempos que caracteriza a edição deste ano do Festival de Cinema de Gramado, Kleber Mendonça Filho considera importante aproveitar o momento de retomada para dar um novo impulso à produção cultural no País. "Nós passamos por anos muito ruins nos governos Temer e Bolsonaro, de um cancelamento da cultura, e agora eu sinto que estamos de volta à normalidade - e para mim a normalidade é a democracia, é a valorização do artista brasileiro. Isso é o normal", comentou.