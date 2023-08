Escola de Samba Realeza é contemplada com imóvel concedido pela prefeitura de Porto Alegre

A escola de samba Sociedade Beneficente Cultural Realeza foi contemplada com a permissão de uso de imóvel, em terreno localizado na Praça Arquiteto Demétrio Ribeiro, no bairro Partenon. O ato de assinatura de contrato junto à prefeitura ocorreu neste sábado (12).

A entidade carnavalesca é responsável por ações sociais, como oficinas de percussão e capacitações para o mercado de trabalho na área de tecnologia e empreendedorismo, voltadas a jovens de baixa renda, entre 12 e 24 anos. Com a formalização junto ao Executivo Municipal, a escola poderá construir sua sede no local concedido.



"Esta é uma demanda antiga que foi conduzida a muitas mãos, especialmente pela dedicação da comunidade", afirmou o prefeito Sebastião Melo. "A cultura eleva a alma de uma cidade. Somos parceiros de instituições que prestam serviços de interesse público, que promovem ações para gerar emprego e renda e melhorar a vida das pessoas", emendou.



Presente no ato de assinatura, o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, salientou que a pasta tem revisado as permissões de uso dos imóveis da prefeitura desde 2021. O objetivo, segundo ele, é assegurar os requisitos legais e impulsionar a prestação de serviços de interesse público. "O evento de hoje celebra nosso reconhecimento à longa trajetória da Escola Realeza", disse.