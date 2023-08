Festival de Gramado é fundamental para 'remontagem' da Cultura no País, diz ministra

Igor Natusch, de GramadoMais do que um evento importante no calendário audiovisual brasileiro, a continuidade do Festival de Cinema de Gramado é estratégica em um processo de retomada das instituições de Cultura no Brasil, desprestigiadas nos últimos anos. A posição é da ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante a abertura da 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado, neste sábado (12)."Foi um processo de desmonte da cultura (nos últimos quatro anos). O audiovisual, em especial, sofreu uma perseguição muito grande, com suas políticas públicas paralisadas, uma perseguição muito grande ao trabalhador da cultura", enumerou a ministra, em entrevista coletiva. Mesmo admitindo o "quadro difícil", ela garante que a "remontagem" da estrutura do Ministério da Cultura é uma prioridade - o que, segundo ela, passa pelo reconhecimento do potencial de brasileiros e brasileiras para gerar e disseminar cultura."A arte precisa de liberdade para acontecer. O povo brasileiro precisa se dar a oportunidade de acreditar e investir na riqueza cultural que temos", frisou a ministra, celebrando iniciativas como a ampliação da Lei Paulo Gustavo e acrescentando que a presença em Gramado é uma "manifestação pública de que estamos retomando todas as políticas que foram destruídas".Além da ministra, a cerimônia de abertura teve a presença da secretária estadual de Cultura, Beatriz Araujo, e o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, além de outras autoridades do Estado e do município. A atividade, que ocorreria ao lado do Palácio dos Festivais, foi transferida para a Sociedade Recreio Gramadense em decorrência do mau tempo. O evento também teve a presença da Orquestra Sinfônica de Gramado, tocando temas clássicos do cinema e fazendo homenagens a Santos Dumont e ao músico (e também realizador audiovisual) Teixeirinha.A fala de Margareth Menezes encontrou eco em outras manifestações da manhã, em um sentimento coletivo de alívio depois de anos difíceis. "(O diálogo com o MinC) aquece o coração de quem passou quatro anos sem ter com quem falar", frisou Beatriz Araujo. "Quero agradecer pela oportunidade de fazermos, juntas, com que nosso Brasil possa privilegiar todas as culturas."Também presente, a secretária de audiovisual do governo federal, Joelma Oliveira Gonzaga, ressaltou iniciativas que vêm sendo tomadas pela pasta, como a preparação de edital voltado ao primeiro longa-metragem de realizadoras mulheres e rubricas específicas para festivais de cinema em solo nacional. "Estamos pensando políticas para quem está entrando no audiovisual, mas é claro que ainda há muito para entregar. Queremos garantir políticas estruturantes para os festivais do Brasil, de modo que possam encerrar a edição de um ano já prontos para o ano seguinte", afirmou.