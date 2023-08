Livro de crônicas Entre um Gole e Outro - Conversas de Boteco será lançado nesta quinta-feira (17)

Entre um Gole e Outro - Conversas de Boteco, livro que reúne textos de onze sujeitos unidos pelo amor ao jornalismo foi elaborado com calma e contou ainda com períodos de maturação, de paciência e de apuro. Nos escritos dos onze amigos, estão reunidos a sabedoria nascida nas ruas, o humor, a capacidade de rir de si mesmo e, principalmente, o interesse em conservar a conversa alegre e descompromissada. O lançamento da obra está previsto para esta quinta-feira (17), às 18h, no Bar do Alexandre (Rua Saldanha Marinho, 132). Na ocasião, os autores ainda promovem uma sessão de autógrafos.