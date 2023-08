Mozart é destaque de concerto da Orquestra de Câmara da Ulbra no Farol Santander nesta quarta (16)

Nesta quarta-feira (16), às 20h, a Orquestra de Câmara da Ulbra realiza mais um concerto no Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1028). Desta vez, o destaque do programa fica por conta da execução da Pequena Serenata Noturna, de Mozart - certamente a obra mais conhecida do compositor. Os ingressos custam valores a partir de R$ 8,50 e estão disponíveis na Sympla. Sob regência de Tiago Flores, o concerto inicia com Toada e Desafio, de Arthur Barbosa, compositor, regente, arranjador e violinista cearense radicado em Porto Alegre. Membro da OSPA, já teve várias obras executadas em orquestras do país e exterior. A obra, de 1997, é inspirada na música folclórica nordestina. Com duas seções distintas - a Toada, um movimento lento e melancólico; e o Desafio, um baião que evoca os desafios dos repentistas nordestinos, onde uma dupla de músicos vai duelando na improvisação de versos.Em seguida, a orquestra apresenta Serenade in D minor Op. 36, de Julius von Beliczay, compositor húngaro que viveu entre 1835 e 1893, sendo, em sua época, reconhecido na Europa como um dos principais compositores húngaros. O destaque do concerto vem no encerramento, com uma das músicas mais tocadas em todo o mundo - a Pequena Serenata Noturna. Composta em 1787, em Viena, no período em que Mozart trabalhava em sua ópera Don Giovanni. O título foi dado pelo próprio Mozart ao registrá-la em seu catálogo pessoal - o que sugere que ele não a considerava algo especial, mas simplesmente uma pequena serenata. A obra foi vendida para um editor musical em 1799 pela viúva de Mozart, Constanze, juntamente com um lote de composições do autor. Sua primeira publicação só ocorreu em 1827.