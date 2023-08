Roda Viva entrevista o professor de Harvard Michael Sandel nesta segunda (14)

Nesta segunda-feira (14), o Roda Viva entrevista Michael Sandel, professor de filosofia política em Harvard, que acaba de lançar no Brasil o livro O Descontentamento da Democracia, com questões como acirramento da polarização na sociedade e a entrada em massa das pessoas na esfera pública com o uso da tecnologia. Com apresentação de Vera Magalhães, o Roda Viva vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura e nos outros canais de comunicação da emissora. Os temas de seu último título, além de importantes assuntos da vida, serão debatidos por Sandel, que é professor em Harvard desde 1980 e ficou mundialmente conhecido com o curso Justiça, com discussões sobre temas como igualdade e cidadania. Michael também é autor de diversos outros livros.A bancada de entrevistadores será formada por Gabriela Prioli - mestre em Direito Penal pela USP e apresentadora do programa Saia Justa, da GNT; Thiago Amparo - professor na Faculdade de Direito da FGV-SP e colunista da Folha de S.Paulo; Paula Miraglia - doutora em Antropologia e diretora-geral do Nexo Jornal e da Revista Gama; Juliana Wallauer - roteirista, apresentadora e co-fundadora da plataforma Mamilos de Diálogo; e Joel Pinheiro - filósofo, economista e colunista da Folha de S.Paulo.