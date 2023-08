A arte visível (e invisível) de Hélio Fervenza

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs - Praça da Alfândega, s/n) apresenta a exposição Hélio Fervenza — Conjunto vazio. Trazendo quatro décadas de trajetória artística de Fervenza, que completa 60 anos em 2023, a mostra segue em exibição até 15 de novembro, ocupando duas salas no 2º andar expositivo do Museu, com visitação de terça a domingo, das 10h às 19h, e entrada gratuita.

Múltiplas facetas do patrimônio cultural

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa (av. Independência, 75) promove nesta terça-feira, às 15h, o lançamento do livro Experimentações do Patrimônio: Práxis para uma educação dialógica. A partir do olhar de pesquisadores nacionais e internacionais, a obra reflete sobre as múltiplas facetas do patrimônio cultural, especialmente suas dimensões educativas. O evento terá a participação especial da museóloga Maria de Lourdes Parreiras Horta, considerada um dos principais nomes da área e precursora do conceito e metodologia de Educação Patrimonial no Brasil. O evento também celebra o mês do Patrimônio Cultural, e busca fomentar a discussão sobre a importância da preservação do patrimônio histórico no País. A atividade é gratuita e aberta ao público.