Jazz Day traz época de ouro do swing para show no Farol Santander nesta quinta (17)

Para celebrar o Jazz, um dos gêneros mais aclamados do mundo, o Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1028) promove o festival Jazz Day, uma série de 15 concertos. No show de agosto, nesta terça-feira (15), às 20h, o projeto reúne dois dos maiores nomes do jazz da Argentina, o trompetista Mariano Loiácono e o pianista Pablo Raposo, que vão mostrar um repertório da época de ouro do swing, nos anos 30 e 40. Os ingressos custam R 17,50, a meia, e R$ 35,00, a inteira, à venda na Sympla. No repertório, os artistas trazem clássicos como Take the A train, In a mellow tone, If I had you, After you’ve gone, Stardust, Mack the knife, The shake of Araby, estarão no show. Ao lado do duo argentino, as presenças de Tiê Pereira (contrabaixo) e Bruno Braga (bateria).Mariano Loiácono nasceu em Cruz Alta, província de Córdoba, na Argentina e começou seus estudos musicais de piano aos oito anos. Dividiu concertos e festivais com alguns do mais reconhecidos nomes do cenário nacional e internacional do jazz. Como solista gravou seu primeiro trabalho I Knew it no ano de 2009. Em sua carreira, vêm recebendo importantes prêmios e distinções, com destaque para os Prêmios Konex como Melhor Grupo de Jazz da década 2005-15, para o Mariano Loiácono Quintet. Atua regularmente com o Mariano Loiácono Quinteto, ao lado do irmão Sebastián Loiácono. O pianista Pablo Raposo é um dos mais reconhecidos nomes do jazz em atividade no país vizinho. Natural de Mendoza, é graduado em música pela Escola del SADEM, onde ministra aulas de piano. Eventualmente tocou com músicos como Conrad Herwing, também con Winton Marsalis e músicos da Lincol Center Orchestra. Em 2002, fundou, junto a outros músicos, a Escuela de Música Satch, orientada ao jazz, onde dá classes de piano, improvisação, harmonia e prática de conjunto. Atualmente toca com grupos de jazz argentinos, como Fats Fernandez, Trio Indigo, Leo Alvarez Cuarteto, Marina Rama Grupo, Satch Big Band, Raposo & Fuchs duo, Valsechi-Raposo-Blanco, além deste duo ao lado de Mariano Loiácono.