Cinepsiquiatria exibe Um Filho, longa que sucede o vencedor do Oscar Meu Pai

Neste sábado (12), às 10h30min, o Praia de Belas Shopping (Av. Praia de Belas, 1181), recebe mais uma edição do projeto Cinepsiquiatria. Na ocasião, será exibido o filme Um Filho, de Florian Zeller, que dá sequência ao sucesso Meu pai, vencedor dos Oscars de Melhor Ator para Anthony Hopkins e de Melhor Roteiro Adaptado de 2021. Os ingressos estão à venda no site do cinema, por R$ 17,00.O longa-metragem apresenta a história de Peter (Hugh Jackman), cuja vida agitada com a nova companheira é interrompida quando a ex-mulher Kate (Laura Dern) chega com o filho adolescente problemático e distante, Nicholas (Zen McGrath), deixando a família em caos. Embora Peter mal conheça Nicholas, ele decide dar uma chance e concorda em hospedá-lo em sua residência.A narrativa se desenvolve com Peter percebendo que seus esforços podem não ser o bastante para fazer o filho sair da tristeza profunda que sente. Isso o faz lembrar dos problemas que teve com o próprio pai (Anthony Hopkins) no passado e faz com que ele lute para que eles não se repitam.