CHC Santa Casa promove lançamento de livro sobre dimensão educativa do patrimônio cultural

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) promove nesta terça-feira (15), às 15h, o lançamento do livro Experimentações do Patrimônio: Práxis para uma educação dialógica. A partir do olhar de pesquisadores nacionais e internacionais, a obra reflete sobre as múltiplas facetas do patrimônio cultural, especialmente suas dimensões educativas. E para dar luz ao tema, o evento terá a participação especial da museóloga Maria de Lourdes Parreiras Horta, considerada um dos principais nomes da área e precursora do conceito e metodologia de Educação Patrimonial no Brasil. O evento é gratuito e aberto ao público.Na publicação, os textos reunidos estão ancorados em vivências e reflexões construídas no território brasileiro, em locais das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, mas também superam os limites do Brasil para abarcar outros países do Cone Sul e também experiências e "experimentações" realizadas no continente europeu. O evento também celebra o mês do Patrimônio Cultural e, ao entregar para a sociedade uma nova publicação na área, busca fomentar a discussão sobre a importância da sua preservação no país. A obra ainda presta uma homenagem ao educador brasileiro Paulo Freire, cujas comemorações do seu centenário em 2021 demonstram a atualidade do seu pensamento com as injustiças sociais e com a alienação cultural.