Documentário sobre dançarinos negros é exibido na Sala Redenção nesta segunda (14)

Neste ano, o Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul (FIVRS) chega a sua 4ª edição, contando com atividades em Pelotas e em Porto Alegre. A Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) participa da programação, apresentando uma mostra de filmes sobre dança em setembro. A pré-estreia da mostra acontece na próxima segunda-feira (14), às 19h, com uma exibição comentada do documentário Um filme de dança (2013).Mesclando performances de dança e entrevistas realizadas em Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Nova York, Um filme de dança (2013) retrata o trabalho e a trajetória de bailarinos negros de diferentes gerações. A exibição do documentário é seguida de um bate-papo com a coreógrafa carioca Carmen Luz, que roteirizou, dirigiu e produziu o filme. A diretora do FIVRS, Carmen Hoffman, faz a mediação da conversa.