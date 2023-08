Sala Redenção apresenta quatro filmes surpresa na Mostra Descubra

De 15 a 18 de agosto, a Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta a Mostra Descubra, com quatro sessões surpresa. Os filmes, escolhidos pelos bolsistas do cinema universitário, serão revelados apenas na hora da exibição. As projeções são gratuitas e abertas à comunidade. A Mostra Descubra tem a curadoria dos estudantes que auxiliam na administração da Sala: Victor Souza, Vitor Cunha, Nicolas Collar e Manu Couto. Cada curador selecionou um filme para a programação, e elaborou um enigma sobre ele. Na programação abaixo, os enigmas estão disponíveis, para que os espectadores tentem descobrir quais são as produções que compõem a mostra. Confira: PROGRAMAÇÃO:FILME 1(Selecionado por Victor Souza)