Um Fascista no Divã sobe ao palco da Zona Cultural neste sábado (12) e domingo (13)

O espetáculo teatral Um Fascista no Divã ocupa agora o mais novo espaço cultural da cidade, a Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900). Inspirado no texto homônimo de Márcia Tiburi, a montagem sobe ao palco no sábado (12) e no domingo (13), sempre às 20h. Os ingressos podem ser comprados na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 25,00.A sinopse do espetáculo gira em torno de um psicólogo que assume o desafiador caso de um político com tendências e comportamentos fascistas. Ao longo de diversas sessões, o terapeuta busca compreender as verdadeiras motivações do político para buscar ajuda. Vinícius Meneguzzi, estará em cena para enfrentar a tarefa performática de interpretar ambos os papéis. A peça também faz uma análise baseada na teoria de Theodor Adorno sobre o indivíduo fascista, refletindo sobre a ascensão da extrema direita no Brasil.Com direção de Alexandre Dill e dramaturgia de Gabriel Pontes que também assina a direção audiovisual, a peça tem trilha sonora original é do cantor e compositor Ian Ramil.