Dirigido pelo israelense Amos Gitaï, Uma Noite em Haifa entra em cartaz nos cinemas nesta quinta (10)

Uma Noite em Haifa (Laila in Haifa), dirigido pelo premiado cineasta Amos Gitaï (Kedma, Kadosh - Laços Sagrados, Kippur), chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (10). A produção acompanha as histórias de cinco mulheres em uma agitada noite na cidade israelense. Indicado a dois prêmios, incluindo o Leão de Ouro, do Festival de Veneza, Uma Noite em Haifa destaca as histórias entrelaçadas de cinco mulheres que desafiaram rótulos em seus relacionamentos e identidades pessoais. As filmagens do longa foram feitas em uma boate real em Haifa chamada Fattoush, frequentada por israelenses e palestinos, com bagagens culturais diferentes, em uma troca direta. Ao visitar o local pela primeira vez, o diretor se sentiu inspirado a contar uma história sobre esse lado pouco retratado no cinema. Além disso, Haifa também é a sua cidade natal.A escolha de cinco mulheres como protagonistas também não foi por acaso. "O Oriente Médio é dominado por homens que frequentemente encorajam a guerra e o conflito. Desde os meus primeiros filmes, há 35 anos, optei por privilegiar papéis femininos. Colocá-las no centro desses filmes é, por si só, uma questão que se coloca sobre a organização das nossas sociedades", explica o diretor.Uma Noite em Haifa é roteirizado por Marie-Jose Sanselme, parceira de longa data de Gitaï. O elenco do filme reúne Maria Zreik (do curta-metragem indicado ao Oscar Ave Maria); Naama Preis (God of the Piano); Hana Laslo (vencedora de Melhor Atriz em Cannes por Free Zone, também dirigido por Amos Gitaï); e as estreantes nas telonas Khawla Ibraheem e Bahira Ablassi.