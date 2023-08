Guinga faz sarau intimista no Recanto Maestro neste sábado (12)

No próximo sábado (12), a partir das 20h, Guinga e seu violão estarão na sede da Bell'Anima, no Recanto Maestro (Rua Oniotan, s/n), lembrando clássicos de suas mais de quatro décadas de carreira, como Catavento e Girassol, Senhorinha, Canção Necessária e Melodia Branca. Os ingressos para a apresentação, no valor de R$ 200, já podem ser reservados via mensagem direta no Instagram da Bell'Anima (@bellanimaproducoes), por valores a partir de R$ 200,00. No dia do evento, haverá venda no local, a partir das 19h.O sarau inaugura a série Bell'Anima Essencial, formato que celebra a troca essencial entre artista e público. Para garantir isso, a lotação da sala de apresentação foi limitada, oferecendo uma qualidade sonora de excelência e um ambiente de intimidade para que Guinga compartilhe histórias da infância e das parcerias com Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc, José Miguel Wisnik e Chico Buarque, além da convivência com Cartola, Francis Hime e Mônica Salmaso. O local de apresentação é familiar a Guinga. Em maio de 2016, foi lá que o carioca gravou o CD Vagner Cunha convida Guinga - Depois do Sonho, ao lado da Camerata Ontoarte. Em outubro de 2020, em plena pandemia, ele estrelou uma das edições dos Saraus Bell'Anima, na companhia do violino de Vagner Cunha.