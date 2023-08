MARGS apresenta 40 anos de arte de Hélio Fervenza em exposição que inaugura neste sábado (12)

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) apresenta a exposição Hélio Fervenza — Conjunto vazio a partir deste sábado (12), às 10h30min, em inauguração aberta ao público. Trazendo 4 décadas de trajetória artística de Fervenza, a mostra segue em exibição até 15 de novembro, ocupando 2 salas no 2º andar expositivo do Museu, com visitação de terça a domingo, das 10h às 19h, e entrada gratuita.Hélio Fervenza — Conjunto vazio apresenta um panorama dos 40 anos de produção do artista, pesquisador e professor, que completa 60 anos em 2023. Assim, são reunidos trabalhos que abrangem desde o início dos anos 1990 até o presente, incluindo inéditos.Em sua prática artística, Hélio Fervenza utiliza diferentes meios. Começou trabalhando com desenho e gravura e depois com procedimentos conceituais envolvendo instalações compostas por objetos, fotografias e composições gráficas.Uma característica central da pesquisa do artista são as relações entre visualidade e linguagem, explorando conceitualmente questões como visibilidade e invisibilidade, cheio e vazio, dentro e fora, o manifesto e o oculto, em torno de noções relacionadas à apresentação artística e à circunstância expositiva em si.Conjunto vazio, que é uma instalação do artista, dá nome à exposição por abranger diversos aspectos que perpassam toda a sua pesquisa e produção.Hélio Fervenza expõe com regularidade desde os anos 1980 no Brasil e no exterior. Em 2012, por exemplo, foi destacado pela 30ª Bienal de São Paulo ao ganhar uma sala individual que apresentou uma retrospectiva de sua produção e, no ano seguinte, foi escolhido para a representação do Brasil na 55ª Bienal de Veneza.