Corra, que as palhaças vêm aí!, com João Carlos Castanha e Lauro Ramalho, é atração no Teatro do Sesc Canoas neste sábado (12)

Dois importantes nomes do teatro gaúcho, João Carlos Castanha e Lauro Ramalho sobem ao palco do Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5.340) no próximo sábado (12) para apresentar o espetáculo Corra, que as palhaças vêm aí!. Nele, a dupla divide histórias de suas quatro décadas de trabalho como atores e comediantes em palcos convencionais e alternativos. A peça tem início às 20h e tem ingressos à venda por valores a partir de R$ 20,00 na bilheteria ou no site da casa. Na peça, misturam-se temas como a constante instabilidade na carreira, o etarismo, as alegrias e conquistas, os momentos de angústia, o amor pela profissão e, sobretudo, a amizade e companheirismo. Corra, que as palhaças vêm aí! traz depoimentos pessoais e personagens icônicos, alguns criados especialmente para a atração, que representam uma variedade enorme de emoções.