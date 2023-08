Espetáculo de teatro de rua comemora 30 anos do grupo Usina do Trabalho do Ator neste domingo (13)

O espetáculo de rua Zaze-Zaze, uma festa para Vavó, inspirado no texto dramático Zaze-Zaze, de Hermes Mancilha, estreia neste domingo (13), às 13h, no Parque da Redenção (Av. João Pessoa, s/n) e também às 20h no Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900), abrindo as comemorações de 30 anos de um dos mais importantes grupos teatrais do sul do Brasil: a Usina do Trabalho do Ator (UTA). O espetáculo tem texto de Hermes Mancilha, que foi uma personalidade do teatro sulista. Autor, ator, iluminador, dramaturgo, diretor e professor de teatro, foi coautor de Bailei na curva, espetáculo tão importante na história que continua em cartaz até hoje.



A montagem da UTA conta e canta a história da vida de Vavó, uma mulher negra e pobre, símbolo da resistência negra brasileira. Em cena figuram seus percalços e conquistas até seu final, quando se torna uma árvore. A linha do tempo de sua vida, suas memórias, as conversas com seu companheiro, as cenas ritualísticas e recordações expõem a condição de vida da mulher negra no Brasil. O espetáculo explora os percalços, os sonhos, as relações familiares, oscilando entre cenas rituais, líricas e cômicas.

O espetáculo ainda passa por apresentações fechadas em escolas nesta sexta-feira (11), às 10h e 16h, no EMEF Lidovino Fanton (Rua Manoel Faria da Rosa Primo, 940); no sábado (12), às 11h, no AMORB (Rua Wolfram Metzler, 650) e às 16h, no Centro Comunitário Vila Elizabeth (Rua Jacob Philippsen, 76); e no dia 18 de agosto, às 9h e às 14h no EMEF Heitor Villa Lobos (Av. Santo Dias da Silva, 460).

A história do UTA se funde com a caminhada de jovens atores que, em 1992, egressos do curso de graduação em Teatro da Ufrgs, participaram de um projeto da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, coordenado por Maurício Guzinski. Tal projeto visava criar um espaço de pesquisa para atores locais, tendo o apoio técnico de Luiz Otávio Burnier (LUME-Laboratório interdisciplinar de pesquisas teatrais da UNICAMP), com quem o grupo manteve contato e trabalhou esporadicamente até sua morte em 1995. Após meses de investigação e o fim do projeto, o grupo decidiu seguir o trabalho e estava formado um dos mais importantes coletivos de teatro gaúchos.



Os espetáculos da UTA têm sua identidade bem marcada. O grupo não utiliza o texto dramático tradicional como ponto de partida, e sim um processo criativo de improvisações, que resultam em narrativas diversas até chegar ao espetáculo final.