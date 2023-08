As subjetividades de Raposu

Nos meses de agosto e setembro, o SindBancários (rua Gen. Câmara, 424) recebe a exposição Auto-processos de animalização: uma subjetividade vulpina, de Raposu, artista não-binárie, atuante e natural de Porto Alegre. A abertura está marcada para esta quinta-feira, às 20h. Por meio da pintura, do desenho e da escultura, Raposu adota um modo de narrar sua trajetória pessoal através da construção de personagens de realismo fantástico em constante transformação. A mostra conta com cerca de 38 obras em diversas linguagens artísticas (muralismo, pintura em tela, desenho, escultura, vídeo e escrita), a partir de auto representações e narrativas fluidas e apropriadas, tais como as fábulas de Esopo. A exposição fica em cartaz até 27 de setembro, e pode ser visitada gratuitamente de segunda a domingo, das 14h30min às 20h30min.

Frederico Heliodoro estreia na Capital

O multi-instrumentista e produtor carioca Frederico Heliodoro se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre neste sábado, às 21h, na Casa Baka (rua da República, 139). Depois de turnê mundial com Milton Nascimento e de assinar a direção musical da turnê de 50 anos de carreira da cantora Simone, o artista divulga seu mais recente álbum, The Weight of the News, uma reflexão sobre a atualidade, de um ponto de vista crítico, mas ainda otimista. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e custam valores a partir deR$ 30,00.

Apresentado em formato voz e guitarra, The Weight of The News - ou O Peso das Notícias, em português - foi escrito entre acontecimentos históricos do Brasil recente, desde o impeachment de Dilma Roussef até a posse de Lula, incluindo todas as transformações ao longo da vida de Heliodoro.