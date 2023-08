OSPA apresenta a controversa Quinta Sinfonia de Shostakovich neste sábado (12)

Por vezes, as grandes sinfonias carregam dezenas de significados ocultos. Um exemplo repleto de simbologias subliminares é a Sinfonia nº 5, do russo Dmitri Shostakovich (1906 – 1975). A obra é o destaque do concerto do próximo sábado (12), às 17h, na Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1501). Para a ocasião, a Sinfônica recebe pela primeira vez o regente sul-coreano Jin Hyoun Baek, diretor artístico do Busan Maru International Music Festival. Também pela primeira vez com a OSPA, o violoncelista alemão Bernhard Lörcher executa os solos de Variações em um Tema Rococó, de Tchaikovsky (1840 – 1893). Os ingressos para o concerto podem ser adquiridos na Sympla por valores a partir de R$ 10,00. A apresentação também será transmitida ao vivo no YouTube.Antes da apresentação, a Sala de Recitais apresenta o Notas de Concerto, às 16h. O violoncelista da OSPA Murilo Alves comenta ao público o repertório do espetáculo, que além dos compositores russos, contempla a abertura da ópera As Vésperas Sicilianas, de Giuseppe Verdi (1813 – 1901). Composta por encomenda em 1855, é uma das mais relevantes óperas do século XIX. Partindo da ópera de Verdi, a OSPA dá um salto ao repertório russo com influências italianas. Em Variações em um Tema Rococó para Violoncelo e Orquestra, Op. 33, Tchaikovsky utiliza referências que enriquecem a composição. O resultado é uma obra difícil, virtuosística, com temas russos e cadências elegantes, ao estilo de um compositor que Tchaikovsky admirava muito: Mozart. Após o intervalo, a OSPA retorna para apresentar a fascinante Sinfonia nº 5, de Shostakovich. A obra foi uma espécie de resposta do compositor às pressões que vinha sofrendo para se adaptar à estética soviética. Após ser criticado no jornal oficial partidário Pravda, em 1936, cancelou a estreia da sua Quarta Sinfonia, que estava distante do novo realismo socialista. Em 1937, apresentou a canção. A composição parecia estar em conformidade com as novas diretrizes nacionais, mas continha uma crítica ao regime soviético.Shostakovich inicia a obra com uma escolha que viria a se tornar típica do autor em sinfonias posteriores: um longo e sombrio movimento lento, que termina de forma interrogativa após o clímax. Já sua segunda parte é como uma valsa ansiosa, que precede um novo movimento lento com diversas referências religiosas, que é seguidamente interpretado como um lamento pelos mortos do regime. É apenas o último movimento da composição que incorpora, de maneira apoteótica, quase circense, o espírito do realismo socialista, contrastando com o restante da sinfonia. Especialistas costumam descrever as três fases dessa obra como a derrota, o luto e, por fim, a obediência ao regime, que viria a conceder ao compositor a possibilidade de seguir trabalhando por mais três décadas como um dos principais criadores artísticos da União Soviética.