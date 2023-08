Exposição Aqui tinha alguém apresenta 70 obras inéditas de Ricardo Pirecco a partir desta quinta (10)

Após oito anos desde a sua última exposição em Porto Alegre, o artista Ricardo Pirecco regressa com Aqui tinha alguém, com abertura marcada para quinta-feira (10), na Galeria Alice Floriano (rua Félix da Cunha, 1181). Com curadoria de Paula Bohrer, a mostra individual contará com aproximadamente 70 obras inéditas, que revisitam alguns trabalhos de produção autoral, ressignificando processos da dinâmica e vivências do artista em seu atelier, sua rotina de observação e pesquisa dos elementos de sua produção. A mostra fica em cartaz até o dia 10 de setembro, de terça a sábado, das 13h às 19h. Com entrada gratuita. A exposição reúne as séries Aqui tinha alguém, Desenhos de emergência e outros trabalhos desenvolvidos pelo artista entre os anos de 2012 e 2023. Constituída de uma autorreflexão acerca do seu tempo íntimo e pessoal, as obras respondem a essa singularidade, traduzidas em uma entrega em constante espelhamento social. Pai há exatos oito anos, Pirecco estabelece uma forte associação entre essas sobreposições e múltiplos papéis, refletindo sobre o tempo de observar, tempo de compreender e tempo de concluir. Artista, ilustrador e designer gráfico, Pirecco experimenta as possibilidades do desenho, pintura, colagem e outros suportes gráficos para criar imagens, histórias e narrativas. No seu trabalho, utiliza diversos materiais, desde desenhos feitos à mão, sua técnica preferida, até pinturas de murais em grandes formatos e outros suportes variados, incluindo muitas vezes ferramentas e processos digitais. A mostra também contará com peças exclusivas em joalheria assinadas pela artista joalheira Alice Floriano, desenvolvidas especialmente para Aqui tinha alguém.