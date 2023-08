Neto de Robert De Niro morreu de overdose acidental, diz site

Agência Estado

Leandro De Niro Rodrigues, neto do ator Robert De Niro, morreu de uma overdose acidental devido a uma combinação letal de drogas ilícitas. As informações são do TMZ. De acordo com o legista-chefe do gabinete de Nova York, seis substâncias foram encontradas no sangue do jovem ator, que morreu devido aos efeitos tóxicos da combinação delas. Leandro De Niro, 19, foi encontrado morto no início de julho. A notícia foi compartilhada pela mãe do jovem, Drena De Niro, em postagens nas suas redes sociais.