Lunar do Sopapo recebe evento que discute as tradições africanas neste sábado (19)

O Centro Cultural Lunar do Sopapo (Rua Lydia Sperb, 125) recebe, no dia 19 de agosto, das 13 às 19h, a terceira edição da Vivência de Tamboralitura. Ministrado pelo poeta cancionista e percussionista Richard Serraria, o evento ainda oferece uma janta e roda de tamboralitura, poesia e tambor até 22h. As inscrições custam R$ 150,00 no primeiro lote e R$ 200,00 no segundo. Com objetivo de trazer a tradição africana para o foco, o encontro busca explorar tópicos como a oralitura africana, em contraponto à tradição literária europeia; o tambor e a voz; os sons, ritmos e exercícios musicais africanos; a história social do sopapo; a poesia de Oliveira Silveira; e a obra de João Cabral de Melo Neto, entre outros assuntos.