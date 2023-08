Espetáculo baseado em Dom Quixote acontece no SESC Canoas nesta quarta (9) e quinta (10)

Inspirado no clássico livro Dom Quixote de la Mancha, do espanhol Miguel de Cervantes, o espetáculo De la Mancha: o Cavaleiro Trapalhão é apresentado nesta quarta (9) e quinta-feira (10), no SESC Canoas (Av. Guilherme Schell, 5.340). Gratuito e mediante agendamento no local, são quatro sessões, às 10h e 14h30min em ambos os dias. A peça venceu o Prêmio Açorianos Tibicuera 2021 de melhor espetáculo e já foi ao palco em 10 estados brasileiros e na Bolívia. De la Mancha: o Cavaleiro Trapalhão mescla, por meio de um jogo de linguagens, técnicas de teatro, contação de histórias, teatro de sombras, canto, dança, música e manipulação de bonecos para aprofundar o estudo sobre as potências na narrativa épica no teatro para infância e juventude. O espetáculo traz diversas sátiras sociais, atualizando a obra de Cervantes e conectando à realidade e ao contexto histórico e social brasileiro.